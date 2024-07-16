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Системы для предотвращения ДТП и ЧС появятся на дорогах Иркутской области

Интеллектуальные транспортные системы установят на 19 объектах.

Источник: Комсомольская правда

Интеллектуальные системы для предотвращения ДТП и ЧС на дорогах Приангарья установят в 2024 году. Устройства планируют монтировать на 19 объектах. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, также появятся подсистемы для метеомониторинга.

— В 2022—2023 годах на улицах в Иркутске установили 20 подсистем светофорного управления и 17 подсистем мониторинга параметров транспортных потоков, — поделился министр транспорта и дорожного хозяйства Максим Лобанов.

С помощью системы в будущем получится снизить процент аварий и летального исхода в них, а также поспособствовать повышению количеству проезжаемого автотранспорта. Также интеллектуальные устройства будут информировать автовладельцев о появлении гололеда и других изменениях дорожного покрытия.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что губернатор Иркутской области Игорь Кобзев встретился с владельцем сети ресторанов, открывшейся в Иркутске. Регион и компания заключили сотрудничество еще в 2021 году.