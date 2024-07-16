Системы для предотвращения ДТП и ЧС появятся на дорогах Иркутской области

С помощью системы в будущем получится снизить процент аварий и летального исхода в них, а также поспособствовать повышению количеству проезжаемого автотранспорта. Также интеллектуальные устройства будут информировать автовладельцев о появлении гололеда и других изменениях дорожного покрытия.