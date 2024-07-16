Что делать при низком давлении? Симптомы гипотонии и продукты, которые помогут с ней справиться

Кровяное давление (или артериальное давление) — это сила, с которой кровь давит на стенки артерий, когда она перекачивается сердцем по всему телу. Оно обеспечивает движение крови по артериям и капиллярам, доставляя кислород и питательные вещества к клеткам и органам. Кровь, циркулируя по организму, собирает углекислый газ и другие продукты обмена веществ, которые затем удаляются через легкие, почки и печень.