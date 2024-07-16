ВОЗ: Вакцинация детей в мире застопорилась

В 2023 году число детей, которые получили три дозы вакцины против дифтерии, столбняка и коклюша (АКДС), остановилось на 84%. Количество не получивших ни одной дозы вакцины увеличилось с 13,9 млн в 2022-м до 14,5 млн в 2023-м. При этом 6,5 млн детей не получили третью дозу АКДС.