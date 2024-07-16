ВОЗ: Вакцинация детей в мире застопорилась

Отмечается, что охват детей вакцинацией застопорился в прошлом году. Около 2,7 млн детей не получили прививок полностью по сравнению с уровнем до пандемии в 2019 году, заявили эксперты.
В 2023 году число детей, которые получили три дозы вакцины против дифтерии, столбняка и коклюша (АКДС), остановилось на 84%. Количество не получивших ни одной дозы вакцины увеличилось с 13,9 млн в 2022-м до 14,5 млн в 2023-м. При этом 6,5 млн детей не получили третью дозу АКДС.
Кроме того, в мире застопорилась иммунизация детей от кори. Почти 35 млн из них остались без защиты либо были защищены частично. В прошлом году первую дозу вакцины получили 83% детей, вторую дозу — 74%. По рекомендациям ВОЗ, для предотвращения вспышек заболевания необходим охват в 95%.