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В Молдове стартовало постпереписное обследование собранных данных

КИШИНЕВ, 16 июл — Sputnik.Национальное бюро статистики (НБС) проводит с 15 июля по 11 августа постпереписное обследование данных, полученных в ходе переписи населения и жилищного фонда.

Источник: Sputnik.md

«Постпереписное обследование проводится переписными работниками, которые будут приезжать неоднократно и выборочно по месту жительства, то есть не ко всем, кто был включен в перепись. Выборка репрезентативна и случайна».

уточнили в НБС.

Опрос будет проводиться примерно 170 рецензентами и 11 руководителями в 121 населенном пункте по всей стране на репрезентативной выборке переписного населения.

Постпереписное обследование представляет собой метод независимой оценки переписи. Он предполагает повторный подсчет переписного населения на основе репрезентативной и случайной выборки с последующим сопоставлением каждой рассматриваемой единицы с информацией, собранной в ходе самой переписи, проходившей с 8 апреля по 7 июля.

Постпереписное обследование проводится для оценки качества проверки.

С 8 апреля по 7 июля, по предварительным данным, было переписано 2,448 миллиона человек (с постоянным местом жительства и без) и 1,655 миллиона жилищ (в том числе заселенных и незаселенных).

Первые результаты переписи населения (предварительные данные) предполагается обнародовать в конце 2024 года, а подробные окончательные результаты, в том числе по возрастным группам, полу, населенным пунктам и так далее, будут доступны и опубликованы до конца 2025 года.