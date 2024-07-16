Дожди, град и шквалистый ветер ожидают Новосибирскую область

В ближайшие дни, с 17 по 19 июля 2024 года в НСО прогнозируют кратковременные дожди, град и сильный ветер. Об этом сообщает Западно-Сибирский гидрометцентр.
Вероятны грозы с усилением осадков, возможен град. Скорость ветра составит от 3 до 9 м/с, порывы до 13 м/с. При грозах порывы ветра — до 21 м/с.
Воздух днем в области прогреется от 23 до 29 градусов, ночная температура составит 13−20 градусов тепла.
В Новосибирске днем от 25 до 27 градусов, ночью от 16 до 20 градусов.
Постепенное прекращение осадков ожидается с 20 июля 2024 года.