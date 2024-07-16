Сбор бахчевых в Крыму начался раньше обычного

На территории Крыма ведется активный сбор дынь и арбузов. Благодаря жаркой погоде в июне сбор крымских бахчевых культур начался раньше запланированных сроков. Уже удалось собрать 700 тонн арбузов. Об этом сообщила исполняющая обязанности министра сельского хозяйства Крыма Алиме Зарединова.
«Ежегодный урожай полосатой ягоды составляет порядка 17 тысяч тонн. Лидерами являются Красноперекопский, Красногвардейский, Джанкойский и Раздольненский районы. На сегодняшний день крымские производители уже собрали 700 тонн арбузов», — сообщила министр.
Выращиваются бахчевые в 12 районах полуострова, преимущественно в степном Крыму. Всего на территории полуострова имеется 500 гектаров данных культур.
Сейчас полуостров может похвастать наличием большого разнообразия арбузов. В дополнении к традиционным сортам в Крыму научились выращивать бессемянные с желтой мякотью.
«Помимо традиционных сортов, наши аграрии выращивают и экзотические виды — бессемянные арбузы с желтой мякотью, которые пользуются популярностью у жителей и туристов Крыма», — сообщает Зарединова.
В целом урожай бахчевых ожидается на уровне предыдущего года, что способствует стабильному доходу крымских аграриев.