Сбор бахчевых в Крыму начался раньше обычного

На территории Крыма ведется активный сбор дынь и арбузов. Благодаря жаркой погоде в июне сбор крымских бахчевых культур начался раньше запланированных сроков. Уже удалось собрать 700 тонн арбузов. Об этом сообщила исполняющая обязанности министра сельского хозяйства Крыма Алиме Зарединова.