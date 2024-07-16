С редкими сортами клубники и жимолости познакомились жители Иркутска

Более 30 садоводств представили разные сорта ягод на фестивале садоводов и огородников. Участники мероприятия смогли познакомиться с редкими сортами клубники и жимолости, а также проконсультироваться у специалистов и приобрести материал необходимый для посадки. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации Иркутска.
-Садоводы проводят большую опытническую работу по изучению сортов плодовых деревьев и ягодных кустарников. Благодаря им появляются районированные сорта — приспособленные к сибирскому климату и условиям, — рассказала начальник управления реализации общественных инициатив аппарата администрации Александра Егорова.
Данный фестиваль проводится в городе уже в третий раз.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что Гоша Куценко стал одним из гостей на фестивале в Иркутске.