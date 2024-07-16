С редкими сортами клубники и жимолости познакомились жители Иркутска

Более 30 садоводств представили разные сорта ягод на фестивале садоводов и огородников. Участники мероприятия смогли познакомиться с редкими сортами клубники и жимолости, а также проконсультироваться у специалистов и приобрести материал необходимый для посадки. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации Иркутска.