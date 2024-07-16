В трех районах Воронежской области отключат ТВ и радио

Жителей Воронежской области предупредили об отключении телерадиовещания в трех районах. Это связано с профилактическими работами.
17 июля плановые ремонты пройдут в Бобровском районе, 23 и 24 июля — в Богучарском и Россошанском районах соответственно.
Как отметили в Воронежском ОРТПЦ, отключат телесигналы пакетов цифрового вещания РТРС-1, РТРС-2, а также радиостанций «Авторадио», «Дорожное радио», «Мелодия-Воронеж», «Радио России».
— Работы, требующие отключения оборудования, продлят всего по одному дню — специалисты планируют завершить профилактику до 17.00, — сообщили в пресс-службе Воронежского ОРТПЦ.
Ранее сайт VRN.KP.RU предупреждал воронежцев об отключении воды.