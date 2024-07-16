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Звук: Почти половина российских школьников читают книги в кратком содержании

HiFi-стриминг Звук провел опрос среди родителей и узнал, как их дети справляются с заданной на лето литературой. 40% участников признались, что школьники не читают книги полностью и знакомятся только с их кратким содержанием или пересказом. А 59% респондентов ответили, что учащиеся читают целиком лишь некоторые произведения на выбор.

Источник: Звук

HiFi-стриминг Звук провел опрос среди родителей и узнал, как их дети справляются с заданной на лето литературой. 40% участников признались, что школьники не читают книги полностью и знакомятся только с их кратким содержанием или пересказом. А 59% респондентов ответили, что учащиеся читают целиком лишь некоторые произведения на выбор.

22% школьников выбирают электронные книги и еще столько же — их аудиоверсии. Чаще всего дети слушают литературу во время уборки по дому (или во время других бытовых дел) и в машине (по 14% в обоих случаях).

Самые сложные для восприятия произведения из школьной программы, по мнению почти половины опрошенных (47%), — драматические. Здесь в топе ответов — «Преступление и наказание» Федора Достоевского и «На дне» Максима Горького. 28% россиян отметили, что им труднее всего давались в школе исторические романы. Чаще всего приводили в пример произведения «Петр Первый» Алексея Толстого и «Белая гвардия» Михаила Булгакова.

Россиян также спросили, сколько читают современные школьники: больше или меньше родителей в их возрасте. 45% респондентов считают, что меньше. Еще 41% взрослых говорят, что дети не любят литературу вовсе.

Исследование Звука приурочено к экватору каникул и запуску раздела «Учимся». В нем собраны аудиокниги из списка литературы на лето. В разделе можно выбрать нужный класс с 1-го по 11-й и, что самое удобное, слушать все произведения на скорости x2.

Одна из наших миссий — популяризация литературы, в том числе и классической, у молодежи. Технологии здесь идут нам в помощь — мы видим, что молодое поколение все чаще потребляет контент в аудиоформате. А мы работаем над тем, чтобы это было удобно каждому: наш каталог постоянно растет, а пользователи могут увеличивать темп воспроизведения и слушать в нескольких скоростных режимах, вплоть до двукратного увеличения скорости.

Илья Карпухин.

директор по контенту HiFi-стриминга Звук.