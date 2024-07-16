Звук: Почти половина российских школьников читают книги в кратком содержании

Одна из наших миссий — популяризация литературы, в том числе и классической, у молодежи. Технологии здесь идут нам в помощь — мы видим, что молодое поколение все чаще потребляет контент в аудиоформате. А мы работаем над тем, чтобы это было удобно каждому: наш каталог постоянно растет, а пользователи могут увеличивать темп воспроизведения и слушать в нескольких скоростных режимах, вплоть до двукратного увеличения скорости.