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В Ташобласти задержан разыскиваемый блогер Шерали Комилов

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Ташкентской области задержали блогера Шерали Комилова, который был объявлен в розыск в прошлом году. Ему предъявляется обвинение по двум статьям, передает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

О задержании блогера сообщил на своей странице в Facebook руководитель правозащитного общества «Эзгулик» Абдурахмон Ташанов. Задержание произошло 15 июля около 17:00 в поселке Дурмень Кибрайского района. По словам свидетелей, для этого сюда прибыло около 15 сотрудников органов внутренних дел.

На протяжении года блогер скрывался от следствия. Сначала его доставили в ОВД Кибрайского района, а затем увезли в следственный изолятор № 1 МВД Узбекистана. Правозащитник отмечает, что Комилова могут этапировать в Кашкадарьинскую область. В доме блогера в Кашкадарье был проведен обыск. Следователи изъяли принадлежавшую ему вещи и технику.

Напомним, что в прошлом году МВД объявило в розыск Шерали Комилова. Против него возбуждено уголовное дело по обвинению в мошенничестве, клевете и оскорблении.

Шерали Комилову 45 лет, он родом из Кашкадарьинской области. Работал в правоохранительных органах, затем стал заниматься частным предпринимательством и блогерством. Кроме того, он был известен своей резкой критикой в адрес узбекских имамов и религиозных блогеров.

Отметим, что это не первый случай задержания блогеров в Узбекистане по уголовным статьям. В июне блогера Мурода Махсудова приговорили к 7,5 годам колонии общего режима за клевету и вымогательство. А в конце прошлого года Ферганский районный суд по уголовным делам вынес приговор по делу Олимжона Хайдарова, которого обвинили в вымогательстве.