В Ташобласти задержан разыскиваемый блогер Шерали Комилов

На протяжении года блогер скрывался от следствия. Сначала его доставили в ОВД Кибрайского района, а затем увезли в следственный изолятор № 1 МВД Узбекистана. Правозащитник отмечает, что Комилова могут этапировать в Кашкадарьинскую область. В доме блогера в Кашкадарье был проведен обыск. Следователи изъяли принадлежавшую ему вещи и технику.