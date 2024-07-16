В Ташобласти задержан разыскиваемый блогер Шерали Комилов

О задержании блогера сообщил на своей странице в Facebook руководитель правозащитного общества «Эзгулик» Абдурахмон Ташанов. Задержание произошло 15 июля около 17:00 в поселке Дурмень Кибрайского района. По словам свидетелей, для этого сюда прибыло около 15 сотрудников органов внутренних дел.
На протяжении года блогер скрывался от следствия. Сначала его доставили в ОВД Кибрайского района, а затем увезли в следственный изолятор № 1 МВД Узбекистана. Правозащитник отмечает, что Комилова могут этапировать в Кашкадарьинскую область. В доме блогера в Кашкадарье был проведен обыск. Следователи изъяли принадлежавшую ему вещи и технику.
Напомним, что в прошлом году МВД объявило в розыск Шерали Комилова. Против него возбуждено уголовное дело по обвинению в мошенничестве, клевете и оскорблении.
Шерали Комилову 45 лет, он родом из Кашкадарьинской области. Работал в правоохранительных органах, затем стал заниматься частным предпринимательством и блогерством. Кроме того, он был известен своей резкой критикой в адрес узбекских имамов и религиозных блогеров.
Отметим, что это не первый случай задержания блогеров в Узбекистане по уголовным статьям. В июне блогера Мурода Махсудова приговорили к 7,5 годам колонии общего режима за клевету и вымогательство. А в конце прошлого года Ферганский районный суд по уголовным делам вынес приговор по делу Олимжона Хайдарова, которого обвинили в вымогательстве.