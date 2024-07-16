В трех районах Иркутской области строят водопроводные сети

В трех районах Иркутской области идет строительство водопроводных сетей. На эти цели выделена субсидия из областного бюджета в рамках ведомственного проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры». Софинансирование таких мероприятий из региональной казны в 2024 году составит более 192,2 миллиона рублей.
Как пояснил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, поставлена задача обеспечить качественной питьевой водой из систем центрального водоснабжения не 81,6% населения до конца текущего года.
— Иркутская область — активный участник федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Жильё и городская среда», который позволяет привлекать федеральные средства на работы по модернизации коммунальной инфраструктуры, — пояснил Игорь Кобзев.
Так, в Усолье-Сибирском прокладывают водопровод по улицам Российская и Ленинградская, общей протяженностью более 1,4 километра. В поселке Горячий Ключ также идет строительство сетей, до конца года планируется уложить почти 3 км километра водопровода. В Ангарском городском округе строится водопровод до поселка Мегет: в течение трех лет будет проложено 15 км новых сетей, из бюджета Иркутской области на этот проект будет выделено 628 млн рублей. По словам мэра АГО Сергея Петрова, в настоящий момент водоснабжение поселка осуществляется за счет скважин, которые почти исчерпаны. Это тормозит развитие территории, где проживает около 10 тысяч человек.