В трех районах Иркутской области строят водопроводные сети

Так, в Усолье-Сибирском прокладывают водопровод по улицам Российская и Ленинградская, общей протяженностью более 1,4 километра. В поселке Горячий Ключ также идет строительство сетей, до конца года планируется уложить почти 3 км километра водопровода. В Ангарском городском округе строится водопровод до поселка Мегет: в течение трех лет будет проложено 15 км новых сетей, из бюджета Иркутской области на этот проект будет выделено 628 млн рублей. По словам мэра АГО Сергея Петрова, в настоящий момент водоснабжение поселка осуществляется за счет скважин, которые почти исчерпаны. Это тормозит развитие территории, где проживает около 10 тысяч человек.