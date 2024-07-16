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В Воронеже появился Петровский остановочный павильон

Его установили у «Дома Быта».

В Воронеже появилась еще одна Петровская достопримечательность. 16 июля на остановке рядом с «Домом быта» на улице 20-летия Октября установили павильон, на ветровых стеклах которого изображены император Петр I и его корабль.

Конструкцию доставили в собранном виде и устанавливали на место с помощью автокрана.

— Здесь Пётр показывает в правильном направлении на Азов, — отметил историк Владимир Размустов в своем паблике «Заповедный Воронеж», имея в виду тот факт, что бронзовый Петр в одноименном сквере показывает неправильное направление.