В Воронеже появился Петровский остановочный павильон

В Воронеже появилась еще одна Петровская достопримечательность. 16 июля на остановке рядом с «Домом быта» на улице 20-летия Октября установили павильон, на ветровых стеклах которого изображены император Петр I и его корабль.
Конструкцию доставили в собранном виде и устанавливали на место с помощью автокрана.
— Здесь Пётр показывает в правильном направлении на Азов, — отметил историк Владимир Размустов в своем паблике «Заповедный Воронеж», имея в виду тот факт, что бронзовый Петр в одноименном сквере показывает неправильное направление.