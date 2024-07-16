«Есть недоделки»: власти Калининграда объяснили, почему приняли улицу Красную

Улицу Красную в Калининграде приняли с недоделками, чтобы поставить на баланс города. Об этом журналистам сообщила глава администрации муниципалитета Елена Дятлова после оперативного совещания во вторник, 16 июля.
Есть недоделки по улице Красной. Приняли её для того, чтобы поставить на содержание. А дальше — есть муниципальный контракт, в котором написаны гарантийные сроки. Поэтому пять лет улица Красная будет поддерживаться данным подрядчиком в нормативном состоянии, — подчеркнула она.
По словам Дятловой, сейчас «Мосинжиниринг» проводит работы в рамках гарантийных обязательств. Специалисты устраняют замечания заказчика.
Основные работы на Красной завершили весной. Улицу ремонтировали с весны 2023 года. Специалисты переложили асфальт и брусчатку, обустроили участки для пешеходов и велосипедистов. За капитальный ремонт «Мосинжиниринг» получил около 200 миллионов рублей.
Во время время работ власти неоднократно высказывали претензии подрядчику. Осенью 2023 года компанию оштрафовали за повреждённые деревья.