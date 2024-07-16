«Есть недоделки»: власти Калининграда объяснили, почему приняли улицу Красную

Есть недоделки по улице Красной. Приняли её для того, чтобы поставить на содержание. А дальше — есть муниципальный контракт, в котором написаны гарантийные сроки. Поэтому пять лет улица Красная будет поддерживаться данным подрядчиком в нормативном состоянии, — подчеркнула она.