«Рейды начнутся сегодня с двух часов дня»: Дятлова рассказала, где в жару особенно следят за порядком

«Вопрос рассматривался на комиссии по чрезвычайным ситуациям, <…> когда в одни из выходных в области утонуло несколько человек. Люди купались в необорудованных местах — это был один из предметов рассмотрения. Мы выходим в те места, где происходят традиционные несанкционированные купания, и проводим профилактические беседы <…> Например, рейды начнутся уже сегодня с двух часов дня».