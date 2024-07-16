«Рейды начнутся сегодня с двух часов дня»: Дятлова рассказала, где в жару особенно следят за порядком

На городских озёрах будут более тщательно следить за порядком. Об этом журналистам рассказала сити-менеджер Елена Дятлова на брифинге во вторник, 16 июля.
В связи с ростом трагедий на воде в правительстве области прошло внеочередное заседание.
«Вопрос рассматривался на комиссии по чрезвычайным ситуациям, <…> когда в одни из выходных в области утонуло несколько человек. Люди купались в необорудованных местах — это был один из предметов рассмотрения. Мы выходим в те места, где происходят традиционные несанкционированные купания, и проводим профилактические беседы <…> Например, рейды начнутся уже сегодня с двух часов дня».
На всех муниципальных пляжах есть спасательные посты, их работу усилят в эти знойные дни. Дятлова поручила взять на особый контроль вывоз мусора с озёр.
Сити-менеджер вновь обратила внимание на безопасность детей: «Понимаю, что лето, дети хотят купаться в неположенных местах, на фонтанах, озёрах, других водоёмах, но это может привести к гибели детей. Мы проводим профилактические беседы, но лучше, чтобы эти беседы проводили и родители».
На озере Шенфлиз спасли 14-летнего подростка, не умеющего плавать. Отреставрированный фонтан у Балтики превратили в общественный бассейн.