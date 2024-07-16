Маск отправил $100 тыс. семьям погибшего и пострадавших при покушении на Трампа

15 июля правительство США сообщило, что двое из трех пострадавших при попытке покушения на Дональда Трампа находятся в стабильном состоянии. В их числе 57-летний Дэвид Датч из города Нью-Кенсингтон и 74-летний Джеймс Копенхейвер из города Мун-Тауншип. В результате инцидента погиб 50-летний Кори Комператоре из города Сарвер. В память о нем губернатор штата Пенсильвания Джош Шапиро обязал государственные учреждения приспустить флаги.