Маск отправил $100 тыс. семьям погибшего и пострадавших при покушении на Трампа

По ее данным, Маск совершил два транша на странице сбора «Поддержка жертв в Батлере, штат Пенсильвания» по $50 тыс. каждый. На данный момент эта страница суммарно собрала почти $5 млн. Всего было совершено более 61 тыс. денежных переводов.
На сайте указывается, что сам Трамп разрешил использовать этот счет для помощи жертвам стрельбы на митинге. Среди других крупных жертвователей перечислены рок-музыкант Кид Рок, бизнесмен Вивек Рамасвами, семья бывшего директора по коммуникациям в аппарате Белого дома Энтони Скарамуччи.
Покушение на Трампа произошло 13 июля на предвыборном митинге в штате Пенсильвания. Экс-президент был ранен, но его жизнь вне опасности, ранение было легким — задето ухо. Нападавший ликвидирован сотрудниками Секретной службы США, которая охраняет экс-президента.
15 июля правительство США сообщило, что двое из трех пострадавших при попытке покушения на Дональда Трампа находятся в стабильном состоянии. В их числе 57-летний Дэвид Датч из города Нью-Кенсингтон и 74-летний Джеймс Копенхейвер из города Мун-Тауншип. В результате инцидента погиб 50-летний Кори Комператоре из города Сарвер. В память о нем губернатор штата Пенсильвания Джош Шапиро обязал государственные учреждения приспустить флаги.