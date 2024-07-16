На дорогах Башкирии появятся новые виды камер

«Успешным примером комплексного подхода к повышению безопасности, которыми нами было предложено ранее, стала модернизация участков трасс Дюртюли-Нефтекамск и Уфа-Бирск-Янаул. После установки новых дорожных знаков и шумовых полос, монтажа дополнительных камер фиксации нарушений ПДД, оборудования пешеходных переходов — число аварий на этих трассах значительно снизилось. Аналогичные меры необходимо принять на участке федеральной трассы М-5 “Урал” в Иглинском районе и на автодороге Уфа-Инзер-Белорецк», — заявил Севастьянов.