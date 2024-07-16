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На дорогах Башкирии появятся новые виды камер

В республике снизилось количество ДТП, но число погибших в них людей увеличилось на 22%.

В Башкирии примут меры по увеличению безопасности на дорогах. В республике снизилось количество ДТП, но число погибших в них людей увеличилось на 22%.

Как сообщил главный автоинспектор РБ Владимир Севастьянов, в республике продолжат устанавливать камеры и дорожные знаки. Также появятся комплексы, которые будут следить за соблюдением правил проезда перекрёстков и выезда на встречную полосу.

«Успешным примером комплексного подхода к повышению безопасности, которыми нами было предложено ранее, стала модернизация участков трасс Дюртюли-Нефтекамск и Уфа-Бирск-Янаул. После установки новых дорожных знаков и шумовых полос, монтажа дополнительных камер фиксации нарушений ПДД, оборудования пешеходных переходов — число аварий на этих трассах значительно снизилось. Аналогичные меры необходимо принять на участке федеральной трассы М-5 “Урал” в Иглинском районе и на автодороге Уфа-Инзер-Белорецк», — заявил Севастьянов.