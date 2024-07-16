Дисс Кендрика Ламара Not Like Us стал видеоигрой

Конфликт между Ламаром и Дриззи начался с выхода мартовского альбома Metro Boomin и Future «WE DON"T TRUST YOU» (2024): там в одном из треков Кендрик нелестно высказался о Дрейке и J. Cole. Считается, что по итогу он и победил в этом рэп-баттле.