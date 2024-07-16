Дисс Кендрика Ламара Not Like Us стал видеоигрой

Гейм-дизайнер Ричи Брэнсон разработал восьмибитную игру на основе хита Кендрика Ламара Not Like Us (2024). В ней пользователю предлагается бить сову дубинкой (прямо как в недавнем клипе рэпера).
Игра доступна на ПК и смартфонах, пишет NME. Поиграть можно по ссылке. А посмотреть тот самый нашумевший клип — здесь.
Создатель игры Ричи Брэнсон ранее работал в студии Epic Games над известным шутером Fortnite. Свой новый проект он назвал «бесплатным любовным письмом к видеоиграм и хип-хопу».
Not Like Us — это дисс Кендрика Ламара на Дрейка. В нем рэпер среди прочего высмеивает оппонента за то, что ему нравятся девушки намного моложе.
Конфликт между Ламаром и Дриззи начался с выхода мартовского альбома Metro Boomin и Future «WE DON"T TRUST YOU» (2024): там в одном из треков Кендрик нелестно высказался о Дрейке и J. Cole. Считается, что по итогу он и победил в этом рэп-баттле.