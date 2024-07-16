Питона-альбиноса в Калининградском зоопарке измерили в попугаях

В Калининградском зоопарке решили измерить тигрового питона-альбиноса по имени Зоя. Использовали не только метр, но и «мультяшную» единицу измерения — попугаев.
«Если мерить Зою в попугаях, получится 21 волнистик средних размеров — всего 385 см», — говорится в сообщении пресс-службы зоопарка.
Зое больше 20 лет, весит она 48 кг и по праву считается звездой террариума Калининградского зоопарка.
Специалисты отметили, что в природе Зоя с такой заметной окраской быстро стала бы добычей более прытких коллег. В зоопарке же ее любят и уважают, нежно заботятся.
По легенде эту змею в зоопарк принесла женщина, когда-то исполнявшая экзотические танцы.