Омичей из Ленинского округа опять травили сероводородом

По информации синоптиков, предельно допустимая концентрация сероводорода превысила норму в 1,4 раза в Ленинском округе в минувший понедельник, 15 июля. В других частях Омска превышений ПДК не наблюдалось. При этом уровень загрязнения воздуха в целом по городу был повышенный.