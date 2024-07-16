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Омичей из Ленинского округа опять травили сероводородом

Жители Ленинского округа Омска вновь дышали сероводородом.

Повышенную концентрацию вредного вещества в воздухе зафиксировали вчера, 15 июля.

По информации синоптиков, предельно допустимая концентрация сероводорода превысила норму в 1,4 раза в Ленинском округе в минувший понедельник, 15 июля. В других частях Омска превышений ПДК не наблюдалось. При этом уровень загрязнения воздуха в целом по городу был повышенный.

Сероводород представляет собой бесцветный газ с запахом тухлых яиц. Вдыхание воздуха даже с небольшим содержанием вещества может привести к тошноте, головным болям, удушью и отеку легких.

В Ленинском округе превышения ПДК фиксировали в июле два раза, причем два дня подряд — 8 и 9 июля.

экология