Омичей из Ленинского округа опять травили сероводородом

Повышенную концентрацию вредного вещества в воздухе зафиксировали вчера, 15 июля.
По информации синоптиков, предельно допустимая концентрация сероводорода превысила норму в 1,4 раза в Ленинском округе в минувший понедельник, 15 июля. В других частях Омска превышений ПДК не наблюдалось. При этом уровень загрязнения воздуха в целом по городу был повышенный.
Сероводород представляет собой бесцветный газ с запахом тухлых яиц. Вдыхание воздуха даже с небольшим содержанием вещества может привести к тошноте, головным болям, удушью и отеку легких.
В Ленинском округе превышения ПДК фиксировали в июле два раза, причем два дня подряд — 8 и 9 июля.