Выставка картин путешественника Федора Конюхова проходит в Москве

Нетрудно узнать художника и на картине под названием «Дон Кихот». От литературного героя здесь — доспехи, копье и дух авантюризма. От Конюхова — самоирония и любование красотой мира. Герой картины пролетает над горами, сидя верхом на косатке. Из дневников известно, что Федор Филиппович брал с собой произведение Сервантеса в первое кругосветное путешествие на яхте «Караана» и вдохновлялся биографией автора. Свои семимесячные плавания он считал несравнимыми с испытаниями, доставшимися знаменитому испанскому писателю и драматургу.