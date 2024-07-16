В РОЦИТ назвали новый законопроект Госдумы инструментом борьбы с анонимными фейками

Распространители подобных фейков зачастую предпочитают сохранять анонимность в интернете, поскольку прекрасно понимают, что именно им придется отвечать за все последствия, к которым могут привести их советы. Но очевидно, что вред анонимности не исчерпывается лишь медицинскими фейками. Поэтому считаю важной инициативу, которая заключается в том, чтобы обязать все публичные каналы с аудиторией свыше 1000 человек в сутки передавать данные о себе в Роскомнадзор. Подобные инициативы однозначно помогут снизить количество анонимных советчиков.