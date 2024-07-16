В Башкирии в центрах занятости запустили 25 новых услуг

Новые услуги оказываются в зависимости от жизненной или бизнес-ситуации. Ранее они были только в линейке услуг МФЦ или центра «Мой бизнес». Пока эта работа идет в тестовом режиме, но после апробации, уже в декабре, принцип одного окна будет применяться в штатном режиме в 48 крупных кадровых центрах.