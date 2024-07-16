Впервые без очередей и волнений: Рассказываем, как в этом году молдавские вузы будут набирать студентов

Кандидаты смогут подать заявку максимум в три университета, в каждом из которых они выберут максимум три специальности. Чтобы отправить заявление онлайн, абитуриентам необходимо зарегистрироваться на платформе eadmitere.gov.md, используя электронную подпись или создав учётную запись, используя адрес электронной почты. После этого нужно выбрать желаемый вуз и специальность, прикрепить запрошенные учебным заведением документы, оплатить вступительный взнос через Mpay и отправить заявку.