Впервые без очередей и волнений: Рассказываем, как в этом году молдавские вузы будут набирать студентов

В этом году документы для поступления в высшие учебные заведения по программе лиценциата впервые можно будет подать онлайн через платформу eadmitere.gov.md, которая будет доступна с 22 июля. Приёмная сессия продлится до 31 июля, а промежуточные результаты будут объявлены 2 августа.
В этом году предложение включает более 200 специальностей и программ обучения. Власти рассчитывают, что на программу лиценциата будут приняты около 15 тысяч студентов.
Кандидаты смогут подать заявку максимум в три университета, в каждом из которых они выберут максимум три специальности. Чтобы отправить заявление онлайн, абитуриентам необходимо зарегистрироваться на платформе eadmitere.gov.md, используя электронную подпись или создав учётную запись, используя адрес электронной почты. После этого нужно выбрать желаемый вуз и специальность, прикрепить запрошенные учебным заведением документы, оплатить вступительный взнос через Mpay и отправить заявку.
Молодые люди, которые столкнутся с какими-либо трудностями при доступе к онлайн-платформе, смогут обратиться за помощью по номеру телефона 080005005, который будет работать на протяжении всего периода зачисления с 08.00 до 18.00.
После объявления промежуточных результатов кандидаты смогут отправить оригиналы документов в выбранный университет. 9 августа будут оглашены окончательные итоги.
Для тех, кто не сможет поступить в вуз с первого раза, с 10 по 14 августа будет организован второй тур приёма. Список зачисленных лиц будет объявлен 20 августа.
В настоящее время в университетах Республики Молдова обучаются около 56 тысяч студентов, пишет moldpres.md.