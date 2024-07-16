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Названы варианты строительства канатной дороги через Оку в Нижнем Новгороде

Один из вариантов может пройти по «Урочище “Слуда”».

Источник: РИА "Новости"

Два варианты строительства новой канатной дороги через Оку предложили в Нижнем Новгороде. Соответствующую документацию представила компания «Урбантех».

Первый вариант предусматривает возведение канатной дороги от станции «Заречная» в Ленинском районе до станции «Проспект Гагарина». Она пройдет вдоль Заречного бульвара, затем пересечет трамвайную линию между остановками «Улица Гончарова» и «Бульвар Заречный» и далее — до станции «Тихая гавань» на левом берегу Оки. При этом одну из опор конструкции придется строить на особо охраняемой природной территории «Урочище “Слуда”» — что противоречит природоохранному законодательству.

Во втором варианте предлагается построить канатную дорогу над Урочищем, однако для этого придется увеличить количество опор.

Есть и нулевой вариант, который предусматривает полный отказ от строительства фуникулера.

С 18 июля по 16 августа пройдут общественные обсуждения проектной документации дороги.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что канатный подъемник на площади Сенной откроют для туристов во втором полугодии.

Напомним, новая канатная дорога свяжет нижнюю часть города с верхней: от станции метро «Заречная» до парка «Швейцария» на проспекте Гагарина. По расчетам специалистов, маршрут сократит время в пути из одного района в другой на полчаса. Ее пассажиропоток составит 3,6 млн пассажиров в год. Запустить фуникулер планируют в 2025 году.

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