Названы варианты строительства канатной дороги через Оку в Нижнем Новгороде

Напомним, новая канатная дорога свяжет нижнюю часть города с верхней: от станции метро «Заречная» до парка «Швейцария» на проспекте Гагарина. По расчетам специалистов, маршрут сократит время в пути из одного района в другой на полчаса. Ее пассажиропоток составит 3,6 млн пассажиров в год. Запустить фуникулер планируют в 2025 году.