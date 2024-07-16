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В Воронеже сильную жару прервал мощный ливень

Звучали оглушительные раскаты грома.

Сейчас в Ричмонде: +29° 3 м/с 70% 756 мм рт. ст. +27°
Источник: Комсомольская правда

Во вторник, 16 июля, около 15 часов сильная жара в Воронеже стала причиной очень мощного, хотя и недолгого ливня, в Северном микрорайоне. При этом были мощные порывы ветра. Из-за них ливень даже временами казался похожим на зимнюю метель.

Ранее синоптики прогнозировали мощные осадки в четверг, 18 июля. Однако, как оказалось, этот прогноз не исключает кратковременные ливни в отдельных местах.

— Видимо, в Воронеже улицы настолько сильно раскалились, что быстро набежала туча, и налетел сильный дождь. При этом, скажем, в микрорайоне Малышево ни одной капельки не пролилось, — рассказал Александр Сушков, руководитель Воронежского гидрометцентра. — А 18 июля дождь будет, что называется, обложной. Предполагаем, что ливни прольются над всей территорией Воронежской области.

Кстати, пока нельзя сказать, чтобы ливень принес ощутимую прохладу.