В Воронеже сильную жару прервал мощный ливень

— Видимо, в Воронеже улицы настолько сильно раскалились, что быстро набежала туча, и налетел сильный дождь. При этом, скажем, в микрорайоне Малышево ни одной капельки не пролилось, — рассказал Александр Сушков, руководитель Воронежского гидрометцентра. — А 18 июля дождь будет, что называется, обложной. Предполагаем, что ливни прольются над всей территорией Воронежской области.