В Калининградской области приступили к сбору урожая яблок

Сейчас фермеры собирают первый ранний сорт «Женева». «Почём продавать будем, пока не знаю, сейчас рынок оценим и выставим цену», — рассказал аграрий. По его словам, купить яблоки можно будет в фирменном магазине в Калиновке. Затем товар поступит в торговые сети.