В Калининградской области приступили к сбору урожая яблок. Местные фермеры начнут продавать товар на следующей неделе. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщил основатель КФХ «Калина» Сергей Чечулин.
Сейчас фермеры собирают первый ранний сорт «Женева». «Почём продавать будем, пока не знаю, сейчас рынок оценим и выставим цену», — рассказал аграрий. По его словам, купить яблоки можно будет в фирменном магазине в Калиновке. Затем товар поступит в торговые сети.
КФХ «Калина» — один из крупнейших производителей сельхозпродукции в регионе. На сегодняшний день предприятие выращивает пшеницу, рапс, морковь, картофель и тмин. Площадь посадок составляет 5600 гектаров.
Основными поставщиками яблок в Калининградской области являются Полесский, Багратионовский и Зеленоградский округа. В регионе выращивают более десяти сортов яблок — «Чемпион», «Белорусское сладкое», «Ред Делишес», «Глостер», «Мельба», «Макинтош» и другие. Из местных фруктов также производят сидры, чипсы и пастилу.