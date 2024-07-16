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В Крыму произошло нашествие медуз-корнеротов — биолог

Контакт с этим существом иногда вызывает обширные и болезненные ожоги.

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Источник: Freepik

В Крыму наблюдается «нашествие» медуз корнеротов. Об этом сообщила в интервью RT профессор биологического факультета МГУ Елена Темерева.

«Это, несомненно, корнероты. Корнерот — это опасная медуза, для человека опасная тоже», — сказала она.

Темерева пояснила, что контакт с этой медузой иногда вызывает обширные и болезненные ожоги. Хотя смертельные случаи редки, индивидуальная непереносимость может привести к серьёзным аллергическим реакциям. Профессор предупредила, что в присутствии этих медуз купаться не рекомендуется.

Сотрудники «Куршской косы» попросили пляжников не играть с ушастыми медузами.