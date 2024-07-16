В Крыму произошло нашествие медуз-корнеротов — биолог

Темерева пояснила, что контакт с этой медузой иногда вызывает обширные и болезненные ожоги. Хотя смертельные случаи редки, индивидуальная непереносимость может привести к серьёзным аллергическим реакциям. Профессор предупредила, что в присутствии этих медуз купаться не рекомендуется.