В Крыму произошло нашествие медуз-корнеротов — биолог

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В Крыму наблюдается «нашествие» медуз корнеротов. Об этом сообщила в интервью RT профессор биологического факультета МГУ Елена Темерева.
«Это, несомненно, корнероты. Корнерот — это опасная медуза, для человека опасная тоже», — сказала она.
Темерева пояснила, что контакт с этой медузой иногда вызывает обширные и болезненные ожоги. Хотя смертельные случаи редки, индивидуальная непереносимость может привести к серьёзным аллергическим реакциям. Профессор предупредила, что в присутствии этих медуз купаться не рекомендуется.
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