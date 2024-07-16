Умер руководитель «Аракса» Сергей Рудницкий

Музыкальный руководитель театра «Ленком» Сергей Рудницкий умер в возрасте 69 лет. Он был клавишником ВИА «Аракс» почти с момента возникновения коллектива, а позднее стал его главой.
О смерти музыканта говорится на сайте «Ленкома».
Сергей Рудницкий родился 19 апреля 1955 года в селе Павловская Слобода Московской области. После окончания МГИКа он стал работать в «Ленкоме». Здесь Рудницкий написал музыку к ряду постановок: «Шут Балакирев», «Ва-Банк», «Чайка», «Варвар и еретик», «Женитьба», «Мистификация», «Пер Гюнт», «День опричника».
Рудницкий также был композитором фестиваля «Кинотавр» (1995), премии «ТЭФИ-97», аранжировщиком и композитором фильмов «Бременские музыканты & Co» (2000), «Парижский антиквар» (2001) и других.