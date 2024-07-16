В крупных городах Кубани фиксируют массовое отключение света

Только в Прикубанском округе Краснодара произошла авария сразу на 103 трансформаторных подстанциях. Без электроэнергии остались жители более 50 улиц. Об отключениях также сообщают жители Анапы, Геленджика и Новороссийска. Перебои со светом также фиксируются в Майкопе.