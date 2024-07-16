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В крупных городах Кубани фиксируют массовое отключение света

В юго-западном энергорайоне Краснодарского края произошло массовое отключение электроэнергии, сообщает пресс-служба ПАО «Россети Кубань». Без света остались сразу несколько городов Кубани.

В МЦУ Краснодара отметили, что временные ограничения электроснабжения потребителей вводятся по команде Регионального диспетчерского управления — Кубанского РДУ.

«После ликвидации дефицита мощности в энергосистеме ограничения потребления отменяются, после чего электроснабжение потребителей осуществляется в нормальном режиме», — заявили в краснодарском МЦУ.

Специалисты ведут работы по восстановлению электроснабжения потребителей. В МЦУ Анапы причиной отключения света называют аварию на высоковольтных линиях. Отмечается, что из-за неработающих насосных станций возможны перебои в подаче воды.

Только в Прикубанском округе Краснодара произошла авария сразу на 103 трансформаторных подстанциях. Без электроэнергии остались жители более 50 улиц. Об отключениях также сообщают жители Анапы, Геленджика и Новороссийска. Перебои со светом также фиксируются в Майкопе.

энергетика