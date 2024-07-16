«Меняют голоса и внешность»: воронежцам рассказали о новых способах мошенничества

— Во-первых, это покупка и продажа товаров на интернет-площадках. Здесь суммы небольшие, и эти преступления легко раскрываются сотрудниками полиции. Во-вторых, это взлом портала госуслуг. Вам звонят под различными предлогами и просят сообщить логин и пароль от вашего аккаунта. Третий способ мошенничества — когда поступают звонки на стационарные номера престарелым гражданам под предлогом, например, «ваш сын сбил человека, необходимо дать взятки полицейским». Большинство таких преступлений раскрывается. Следующий вариант — взлом мессенджеров Telegram и WhatsApp. Например, когда вас просят перейти по ссылке и проголосовать за какого-то человека. Наиболее распространенный способ совершения мошенничества, при котором переводятся самые большие суммы, — когда на сотовый телефон звонят якобы сотрудники правоохранительных органов или банков и сообщают информацию по вашему счету или реквизитам. При разговорах с людьми в таком случае голоса у мошенников меняются, может меняться и внешность, если звонок проходит по видео. Преступники стараются как можно больше поговорить, чтобы им поверили, — рассказал Андрей Мещеряков.