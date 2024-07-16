«Меняют голоса и внешность»: воронежцам рассказали о новых способах мошенничества

16 июля в воронежском Доме журналистов состоялась пресс-конференция на тему «Дистанционные мошенничества и новые уловки злоумышленников». Начальник отдела уголовного розыска УМВД России по г. Воронежу Андрей Мещеряков и начальник отдела по расследованию преступлений против собственности, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий Анна Симонцева рассказали о хитростях финансовых аферистов и о том, как жителям региона не стать жертвами дистанционных преступников.
— Ущерб в отношении жителей Воронежа и области в текущем году уже составил практически 800 миллионов рублей, — поделился Андрей Мещеряков. — Это в два раза выше показателей прошлого года. Причем количество самих преступлений выросло незначительно.
Каждый день на территории города регистрируется до десяти дистанционных мошенничеств, сумма ущерба для одного человека в среднем составляет миллион рублей.
Какие варианты обмана используют аферисты.
Андрей Мещеряков выделил пять основных способов совершения мошенничества.
— Во-первых, это покупка и продажа товаров на интернет-площадках. Здесь суммы небольшие, и эти преступления легко раскрываются сотрудниками полиции. Во-вторых, это взлом портала госуслуг. Вам звонят под различными предлогами и просят сообщить логин и пароль от вашего аккаунта. Третий способ мошенничества — когда поступают звонки на стационарные номера престарелым гражданам под предлогом, например, «ваш сын сбил человека, необходимо дать взятки полицейским». Большинство таких преступлений раскрывается. Следующий вариант — взлом мессенджеров Telegram и WhatsApp. Например, когда вас просят перейти по ссылке и проголосовать за какого-то человека. Наиболее распространенный способ совершения мошенничества, при котором переводятся самые большие суммы, — когда на сотовый телефон звонят якобы сотрудники правоохранительных органов или банков и сообщают информацию по вашему счету или реквизитам. При разговорах с людьми в таком случае голоса у мошенников меняются, может меняться и внешность, если звонок проходит по видео. Преступники стараются как можно больше поговорить, чтобы им поверили, — рассказал Андрей Мещеряков.
Как защитить себя и других.
Для защиты в социальных сетях Андрей Мещеряков порекомендовал поставить на свой аккаунт облачный пароль или двухфакторную аутентификацию.
Для защиты счета необходимо знать, что сотрудники банков и правоохранительных органов никогда не звонят клиентам в мессенджерах и не просят перевести деньги. Если все-таки вы попались на эту уловку, то нужно заблокировать карту, если средства на ней еще остались.
Пожилым гражданам Анна Симонцева порекомендовала пользоваться социальными сетями, банковскими приложениями и посещать финансовые учреждения, почтовые отделения при получении пенсии с родственниками или людьми, которым можно доверять.