Перегрузка сетей — от Ялты до Керчи вводят временные отключения света

Глава Крыма Сергей Аксенов поручил ранее МинЖКХ и госпредприятию «Крымэнерго» провести служебную проверку из-за жалоб крымчан на хамство сотрудников «Крымэнерго» и других ресурсоснабжающих предприятий. Он также отметил рост числа обращений в организацию из-за участившихся отключений света, которые связаны с большим разбором электричества из-за жары.