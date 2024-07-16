Перегрузка сетей — от Ялты до Керчи вводят временные отключения света

«В связи с необходимостью проведения внеплановых работ 16 июля с 14:30 будут производиться временные отключения линий электроснабжения с целью минимизации перегрузки сетевого оборудования. Данная мера вынужденная и носит временный характер — до снижения нагрузок», — сказано в сообщении.
В частности, отключения пройдут в Ялте, Алуште, Ливитановке, Гришино, Калинино, Фрунзе, Новоселовском, Мирном, Поповке, Штормовом, Угловом, Песчаном, Береговоом, Белокаменном, Тургеневке, Дачном, Холмовке, Танковом, Перевальном, Краснолесье, Мраморном, Заречном, Добром, Пионерском, Андрусово, Феодосии, Керчи, Войково, Ярком Поле, Синицино, Красновке, Васильковом, Желябовке, Веселом и Судаке.
Абонентов будут переключать по резервным схемам, к сложившейся ситуации потребителей просят отнестись с пониманием.
Глава Крыма Сергей Аксенов поручил ранее МинЖКХ и госпредприятию «Крымэнерго» провести служебную проверку из-за жалоб крымчан на хамство сотрудников «Крымэнерго» и других ресурсоснабжающих предприятий. Он также отметил рост числа обращений в организацию из-за участившихся отключений света, которые связаны с большим разбором электричества из-за жары.