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Перегрузка сетей — от Ялты до Керчи вводят временные отключения света

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл — РИА Новости Крым. В разных частях Крыма во вторник вводят временные отключения линий электропередачи из-за перегрузки сетей. Об этом потребителей предупреждает пресс-служба компании «Крымэнерго».

Источник: РИА "Новости"

«В связи с необходимостью проведения внеплановых работ 16 июля с 14:30 будут производиться временные отключения линий электроснабжения с целью минимизации перегрузки сетевого оборудования. Данная мера вынужденная и носит временный характер — до снижения нагрузок», — сказано в сообщении.

В частности, отключения пройдут в Ялте, Алуште, Ливитановке, Гришино, Калинино, Фрунзе, Новоселовском, Мирном, Поповке, Штормовом, Угловом, Песчаном, Береговоом, Белокаменном, Тургеневке, Дачном, Холмовке, Танковом, Перевальном, Краснолесье, Мраморном, Заречном, Добром, Пионерском, Андрусово, Феодосии, Керчи, Войково, Ярком Поле, Синицино, Красновке, Васильковом, Желябовке, Веселом и Судаке.

Абонентов будут переключать по резервным схемам, к сложившейся ситуации потребителей просят отнестись с пониманием.

Глава Крыма Сергей Аксенов поручил ранее МинЖКХ и госпредприятию «Крымэнерго» провести служебную проверку из-за жалоб крымчан на хамство сотрудников «Крымэнерго» и других ресурсоснабжающих предприятий. Он также отметил рост числа обращений в организацию из-за участившихся отключений света, которые связаны с большим разбором электричества из-за жары.

ЖКХ