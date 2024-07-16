Адель возьмет паузу в карьере

Последний лонгплей Адель, «30», вышел в 2021-м. Он был посвящен чувствам, которые певица испытывала после развода, а также опыту первого материнства. С тех пор в жизни артистки многое изменилось: она во второй раз вышла замуж и нередко заявляла о том, что хочет второго ребенка.