Из Казани в Ереван запустят новые авиарейсы

Татарстан и Армению соединят новые авиарейсы. Перелеты будут осуществляться из Казани в Ереван с 9 августа по пятницам.
На маршруте задействуют воздушные судна Airbus A321 на 220 мест. Авиаперевозчиком выступит компания Armenian Airlines.
Вылет из столицы РТ назначен на 15:35, прибытие в Ереван запланировано на 19:40. Из Армении лайнер отправится в 12:35, пассажиры прилетят в Казань в 14:30 по местному времени.
Продолжительность перелета составит порядка трех часов. Время в Армении на один час опережает московское, сообщает пресс-служба казанского аэропорта.
Напомним, новый регулярный авиарейс свяжет Казань с Ташкентом. Полеты в Узбекистан будут выполняться по воскресеньям.