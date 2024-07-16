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Из Казани в Ереван запустят новые авиарейсы

Перелеты будут осуществляться по пятницам.

Источник: Город Казань.KZN.RU

Татарстан и Армению соединят новые авиарейсы. Перелеты будут осуществляться из Казани в Ереван с 9 августа по пятницам.

На маршруте задействуют воздушные судна Airbus A321 на 220 мест. Авиаперевозчиком выступит компания Armenian Airlines.

Вылет из столицы РТ назначен на 15:35, прибытие в Ереван запланировано на 19:40. Из Армении лайнер отправится в 12:35, пассажиры прилетят в Казань в 14:30 по местному времени.

Продолжительность перелета составит порядка трех часов. Время в Армении на один час опережает московское, сообщает пресс-служба казанского аэропорта.

Напомним, новый регулярный авиарейс свяжет Казань с Ташкентом. Полеты в Узбекистан будут выполняться по воскресеньям.