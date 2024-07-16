В ДУМ Татарстана заявили о недопустимости рукоприкладства в исламе

«В видео он несколько раз заявляет: “избивать жену нельзя ни в коем случае”. Однако тиражируется только вырванная из контекста часть видео с подписью: “Бить так, чтобы не оставлять следов. Имам казанской мечети рассказал, как “правильно” издеваться над женой”. Обращаем внимание, что распространяемые цитата и контекст не соответствуют тому, о чем говорил имам. В интервью он подчеркивает, что рукоприкладство — грех в исламе, зло, за которое последует наказание, а женщин, оказавшихся жертвами семейного насилия, он призывает не замалчивать проблему, а обращаться за помощью к хазратам и в полицию», — говорится в сообщении «Татар-информ».