Сюзанна и Никита Каменский в новом видеоподкасте Звука: об отношении к старому творчеству, записи музыки и концертах

В новом подкасте HiFi-стриминг Звук побеседовал с певицей Сюзанной и Никитой Каменским — продюсером, музыкантом и мужем артистки. Исполнители рассказали о том, как проходит их совместная работа, какую музыку они сейчас слушают, какой альбом в своей карьере Сюзанна считает самым экспериментальным, о тонкостях работы с винилом и многом другом.