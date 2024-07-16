Сюзанна и Никита Каменский в новом видеоподкасте Звука: об отношении к старому творчеству, записи музыки и концертах

В новом подкасте HiFi-стриминг Звук побеседовал с певицей Сюзанной и Никитой Каменским — продюсером, музыкантом и мужем артистки. Исполнители рассказали о том, как проходит их совместная работа, какую музыку они сейчас слушают, какой альбом в своей карьере Сюзанна считает самым экспериментальным, о тонкостях работы с винилом и многом другом.
Сюзанна и Никита начали плотно сотрудничать с 2020 года, с момента выхода трека «Пока я тут». В 2023-м пара поженилась, и чуть менее чем через год у них вышел совместный альбом «Аффекты».
Повлияли ли личные отношения артистов на их сотрудничество? Как проходит их бытовая и творческая рутина? И будут ли песни на арабском языке, который Сюзанна взялась изучать? Обо всем этом — в полном выпуске подкаста.
Все релизы Сюзанны и Никиты доступны в Звуке в HiFi-качестве. В сервисе собраны миллионы треков российских и зарубежных исполнителей, которые можно слушать без интернета.