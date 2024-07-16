Ричмонд
+34°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ликвидировать последствия непогоды в Гомельской области помогают 14 бригад брестских энергетиков

16 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестские энергетики помогают коллегам из Гомельской области ликвидировать последствия непогоды, сообщает БЕЛТА со ссылкой на РУП «Брестэнерго».

Сейчас в Ричмонде: +34° 5 м/с 56% 755 мм рт. ст. +33°

Вечером 15 июля девять аварийно-восстановительных бригад из Бреста, Барановичей, Пинска и Пружан выехали в Гомельскую область. После того как в районах юго-западного региона завершили работы по ликвидации последствий непогоды, на помощь гомельским коллегам отправились еще пять освободившихся бригад.

«Все бригады укомплектованы необходимой техникой, оборудованием и материалами. Также они доставили дополнительные дизельные генераторы, которые сразу же были подключены в больницах и других социальных объектах», — рассказали в «Брестэнерго». Брестские энергетики занимаются восстановлением линий электропередачи в Мозырском, Жлобинском, Рогачевском и Речицком районах.

энергетика