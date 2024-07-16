Ликвидировать последствия непогоды в Гомельской области помогают 14 бригад брестских энергетиков

Вечером 15 июля девять аварийно-восстановительных бригад из Бреста, Барановичей, Пинска и Пружан выехали в Гомельскую область. После того как в районах юго-западного региона завершили работы по ликвидации последствий непогоды, на помощь гомельским коллегам отправились еще пять освободившихся бригад.