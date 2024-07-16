Штормовое предупреждение на среду объявлено во всех областях Казахстана

В Шымкенте 17 июля днем ожидаются гроза, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный днем порывы 15−20 м/с. В Туркестане 17 июля днем ожидаются гроза, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный днем порывы 15−20 м/с. В Туркестанской области 17 июля ночью в горных районах, днем на севере, западе, в горных и предгорных районах ожидаются гроза, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, ночью в горных районах области, днем на севере, западе, в горных и предгорных районах 15−20 м/с. В пустынных районах области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.