Штормовое предупреждение на среду объявлено во всех областях Казахстана

«В Астане 17 июля временами ожидается гроза. В Акмолинской области 17 июля на западе, севере ожидается сильный дождь, шквал, днем град. Гроза. Ветер южный, северо-восточный на западе, севере области порывы 15−20 м/с. В Кокшетау 17 июля ночью ожидается сильный дождь и гроза», — говорится в сообщении.
В Алматы 17 июля временами ожидается гроза. Ветер западный при грозе порывы 15 м/с. В Конаеве 17 июля ветер западный временами порывы 18 м/с. В Алматинской области на севере, юге, в горных районах временами ожидаются гроза, днем град. Ветер западный на севере, юге, в горных районах области порывы 18−23 м/с.
В Шымкенте 17 июля днем ожидаются гроза, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный днем порывы 15−20 м/с. В Туркестане 17 июля днем ожидаются гроза, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный днем порывы 15−20 м/с. В Туркестанской области 17 июля ночью в горных районах, днем на севере, западе, в горных и предгорных районах ожидаются гроза, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, ночью в горных районах области, днем на севере, западе, в горных и предгорных районах 15−20 м/с. В пустынных районах области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
В Мангистауской области ночью на севере, востоке ожидается гроза. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Актау 17 июля сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
В области Абай днем на севере, в центре ожидается сильный дождь. Ночью в центре области ожидается гроза. Днем гроза, на севере, в центре области ожидается град, шквал. Ветер юго-западный на западе, севере, в центре области 15−20, днем порывы 23 м/с. На юге, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность. В Семее 17 июля днем ожидается гроза. Ветер юго-западный днем порывы 15−18 м/с.
В Восточно-Казахстанской области днем на севере, востоке ожидается сильный дождь. Ночью на севере, юге области ожидается гроза. Днем гроза, на севере, востоке области ожидается град, шквал. Ветер юго-восточный на севере, востоке области 15−20, днем порывы 23 м/с. На юго-востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В Усть-Каменогорске 17 июля днем ожидается гроза. Ветер юго-восточный днем порывы 15−18 м/с.
В Западно-Казахстанской области на севере, востоке ожидается гроза. На юго-западе, юге, севере, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В Уральске 17 июля сохраняется высокая пожарная опасность.
В области Улытау днем на севере, востоке ожидаются сильный дождь, град, шквал. Ночью на севере, востоке, в центре, днем на большей части области ожидается гроза. Ветер северный, северо-западный днем на востоке области порывы 15−20 м/с. На западе области сохраняется высокая пожарная опасность. В Жезказгане 17 июля ожидается временами гроза.
В Костанайской области на востоке, юге ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северный, северо-восточный на севере, востоке, юге области 15−20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
В Павлодарской области днем на севере, в центре ожидается сильный дождь. Ночью на западе, юге области ожидается гроза, днём гроза, на севере, в центре области град, шквал. Ветер южный, днем на севере, западе области 15−20 м/с. На востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В Павлодаре 17 июля днем ожидается гроза.
В Карагандинской области на севере, юге, в центре ожидаются временами сильный дождь, днем град, шквал. Ночью на севере, юге, в центре, днем на большей части области ожидается гроза. Ветер южный, юго-западный днем на юге области порывы 15−20 м/с. В Караганде 17 июля ожидается временами гроза.
В Кызылординской области ночью на севере, днем в центре, на севере, востоке области ожидаются гроза, шквал. Ветер северо-западный днем в центре области 15−20 м/с. В центре, на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде 17 июля днем ожидается гроза. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
В Актюбинской области ночью на севере, востоке, юге, днем на востоке, юге области ожидается гроза. Ветер северный, северо-восточный днем на востоке, юге области порывы 15−20 м/с. На юго-западе области сохраняется высокая пожарная опасность.
В Жамбылской области
«В связи с прогнозом сильных дождей в период
В области Жетысу на севере, в центре, горных районах ожидается гроза. Ветер западный на востоке, в горных районах области порывы 15−20, днем временами 25 м/с. В Талдыкоргане 17 июля ожидается гроза.
В Атырауской области днем сохраняется сильная жара до 36 градусов. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на юго-востоке области чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау 17 июля днем сохраняется сильная жара до 35 градусов. Сохраняется высокая пожарная опасность.
В Северо-Казахстанской области на востоке, юге ожидается сильный дождь. На севере, востоке, юге области ожидаются гроза, шквал, днем град. Ветер северо-восточный на севере, востоке, юге области порывы 15−20 м/с. В Петропавловске 17 июля ожидаются гроза, шквал. Ветер северо-восточный порывы 15−20 м/с.