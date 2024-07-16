Синоптики предупредили о возвращении ливней и сильного ветра в Беларусь 17 июля

Белгидромет предупредил о грозах, штормовом ветре и сохраняющейся жаре в Беларуси 17 июля. Вынесен оранжевый уровень опасности.
Так в среду ночью и утром во многих районах страны прогремят грозы, местами ожидаются сильные ливни и шквалистое усиление ветра, порывы которого будут достигать 15−20 метров в секунду.
Днем грозы прогнозируют лишь по востоку страны. При этом на большей части территории Беларуси — сильная жара. Воздух раскалится до +30 — +34 градусов, а в юго-восточных регионах экстремумы достигнут местами +35 — +36 градусов.
В Минске на 17 июля Белгидромет также прогнозирует грозу в ночные часы и с утра, местами по городу возможны сильные ливни. Днем максимум +30 градусов.