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Синоптики предупредили о возвращении ливней и сильного ветра в Беларусь 17 июля

В Беларуси прогнозируют грозы и штормовой ветер 15−20 метров в секунду 17 июля.

Сейчас в Ричмонде: +34° 5 м/с 56% 755 мм рт. ст. +33°
Источник: Комсомольская правда

Белгидромет предупредил о грозах, штормовом ветре и сохраняющейся жаре в Беларуси 17 июля. Вынесен оранжевый уровень опасности.

Так в среду ночью и утром во многих районах страны прогремят грозы, местами ожидаются сильные ливни и шквалистое усиление ветра, порывы которого будут достигать 15−20 метров в секунду.

Днем грозы прогнозируют лишь по востоку страны. При этом на большей части территории Беларуси — сильная жара. Воздух раскалится до +30 — +34 градусов, а в юго-восточных регионах экстремумы достигнут местами +35 — +36 градусов.

В Минске на 17 июля Белгидромет также прогнозирует грозу в ночные часы и с утра, местами по городу возможны сильные ливни. Днем максимум +30 градусов.