Павленко: пляж «Родина» в Ялте закрыли для туристов

В связи с требованиями антитеррористической безопасности пляж «Родина» в Ялте закрыли для туристов. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава администрации Янина Павленко.
Градоначальница рассказала о доступности пляжей Кореиза и Гаспры. По ее словам, речь идет об объектах, находящихся на балансе санаториев.
«На пляж санатория “Родина” в связи с требованиями антитеррористической безопасности проход возможен только для местных жителей», — рассказала Павленко.
Люди, которые приходят туда первый раз, должны принести паспорт и две ксерокопии. На одной из которых них поставят печать для дальнейшего прохода.