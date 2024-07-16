В Ростовской области введены веерные отключения света из-за сбоя на АЭС

Как сообщает пресс-служба Минэнерго России, произошел сбой генерирующего оборудования на Ростовской АЭС. В результате из-за повышенных нагрузок на энергосистемы ввели временные графики отключения потребителей на 1,5ГВт. В Ростове с 17:50 часов света нет на Западном от Магнитогорской до Жмайлова, нет света в Александровке, на проспекте Шолохова, в центре, на улице Ларина. Ориентировочно его обещают вернуть в дома потребителей к 22:00 часам 16 июля. Также отключения электричества есть в Новочеркасске и Шахтах.