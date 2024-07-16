В Германии завершился чемпионат Европы по футболу — 2024. В финале сборная Испании одержала победу над национальной командой Англии со счетом 2:1. «Газета.Ru» представляет инфографику, на которой отображены ключевые статистические данные турнира.
Самый молодой чемпион и самый быстрый гол в истории: рекорды Евро-2024
В Германии завершился чемпионат Европы по футболу — 2024. В финале сборная Испании одержала победу над национальной командой Англии со счетом 2:1. «Газета.Ru» представляет инфографику, на которой отображены ключевые статистические данные турнира.