Последние новости к вечеру 16 июля 2024 года

Редакция Новостей Mail.ru представляет дайджест с главными новостями к вечеру 16 июля 2024 года.
На юге России произошли массовые отключения электроэнергии
На юге России из-за сбоя на Ростовской АЭС миллионы людей остались без света. Потребление энергии упало на 1,5 ГВт. Министерство энергетики контролирует восстановление.
Путин дал старт движению по новым дорогам в обход Твери и Тольятти
Владимир Путин открыл движение по Северному обходу Твери на трассе М-11 «Нева» и запустил обход Тольятти в Самарской области по видеосвязи. Северный обход ввели в эксплуатацию почти на год раньше запланированного, завершая строительство М-11.
В России собрались резко повысить цены на иномарки
В России с 1 октября утильсбор на автомобили может удвоиться, если проект постановления будет принят. Это повысит цены на импортные машины, так как сбор для российских производителей компенсируют из бюджета, поддерживая отечественные автозаводы.
Гладков назвал число погибших жителей с начала военной операции
С февраля 2022 года в Белгородской области погибли более 200 мирных жителей, более 1,1 тыс. ранены, около 2,5 тыс. человек живут в пунктах временного размещения из-за обстрелов, сообщил Гладков.
Долг Ивлеевой перед Федеральной налоговой службой вырос вдвое
Долг блогера Анастасии Ивлеевой перед ФНС вырос вдвое до 20,9 млн рублей, задолженность длится третий месяц. Счета заблокированы с июня из-за долга в 11,3 млн рублей. Компании Ивлеевой также проверяют на неуплату налогов.