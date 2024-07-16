В Самарской области открыли новый комплекс сортировки отходов

Новый комплекс поможет обрабатывать большие объемы отходов не только в городе. Регион уже участвует в реализации проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», задача которого состоит в снижении объемов мусора на полигонах. Кроме того, в рамках посещения нового комплекса Вячеслав Федорищев провел рабочее совещание, на котором обсудили вопросы обращения с мусором.