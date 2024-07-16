В Самарской области открыли новый комплекс сортировки отходов

В городе Тольятти Самарской области запустили линию сортировки мусорных отходов. Временно исполняющий обязанности губернатора региона Вячеслав Федорищев оценил работу нового комплекса ООО «ЭкоРесурсПоволжье».
— Такого рода современная сортировка позволяет в дальнейшем перерабатывать и утилизировать мусор правильно. Другое дело, что таких объектов должно быть больше, — отметил Вячеслав Федорищев.
Новый комплекс поможет обрабатывать большие объемы отходов не только в городе. Регион уже участвует в реализации проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», задача которого состоит в снижении объемов мусора на полигонах. Кроме того, в рамках посещения нового комплекса Вячеслав Федорищев провел рабочее совещание, на котором обсудили вопросы обращения с мусором.
Губернатор отметил, что от местных жителей поступают вопросы в организации контейнерных площадок, а также наличии современных полигонов. Глава региона поставил задачи по обновлению территориальной схеме обращения с отходами.