Масштабно продавать начнут уже в июле. Где в Минске будет организована основная торговля к школе

Школьные базары представляют собой расширенную продажу товаров школьного ассортимента: одежды, обуви, ученической галантереи, канцелярских и бумажно-беловых товаров, организованную на торговых площадях в комфортных условиях с наличием примерочных кабин и кондиционеров.
Для активизации продаж и привлечения покупателей в столичных универмагах к началу школьного сезона завершаются работы по модернизации товарных секций, включая дизайнерское оформление, схемы зонирования и расстановки торгового оборудования, предусмотрена также установка дополнительного мобильного оборудования, оформление зон «для первоклассника» и организация дополнительных секций по продаже ученической галантереи, канцелярских и бумажно-беловых товаров. Покупатели станут участниками рекламно-маркетинговых мероприятий — демонстрации моделей, интерактивных игр и викторин для детей, розыгрыша призов, конкурсов и творческих мастер-классов, — получив возможность в качестве приза выиграть скидки на товары школьного ассортимента.
Так, продажа товаров школьного ассортимента в столичном универмаге «Беларусь» будет организована в основной секции «Территория детства», где на площади более 1420 кв.м в широком ассортименте будут представлены школьно-письменные, бумажно-беловые и канцелярские товары, одежда и обувь для школьников, чулочно-носочные изделия и ученическая галантерея, будет работать также «Уголок первоклассника». Кроме того, для учеников старших классов и учителей в секциях «Товары для мужчин» и «Женская территория» будет представлен широкий размерный ряд ассортимента одежды и обуви официально-делового стиля, ученической галантереи.
С середины июля в универмаге «Торговый дом “На Немиге” в секции “Товары для детей” на площади 660 кв.м будет организована продажа широкого ассортимента товаров для школы: одежды и обуви делового стиля для мальчиков и девочек, чулочно-носочных изделий, ученической галантереи, школьно-письменных, бумажно-беловых и канцелярских товаров. Будет работать “Уголок первоклассника”. Ассортимент одежды и обуви официально-делового стиля для школьников будет представлен в секции “Обувь женская и мужская”, а также в комплексах “Товары для мужчин” и “Товары для женщин”.
В ГУМе продажа всех товаров к школе будет осуществляться в секции «Товары для детей», в которой выделят приоритетные и дополнительные места для реализации одежды и обуви делового стиля, обозначат зону «Для первоклассника». В секции «Галантерея» будет установлено дополнительное оборудование для расширенной продажи ранцев и рюкзаков для школьников. С 1 августа в универмаге появится дополнительное торговое место для реализации канцелярских и школьно-письменных товаров.
В столичном ЦУМе в секции «Детский мир» будет представлен весь необходимый ассортимент товаров к школе. Кроме того, будут организованы дополнительные места продажи товаров школьного ассортимента.
Перечисленными точками продаж места в Минске, где можно купить все необходимое к школе, не ограничиваются. С перечнем можно ознакомиться на интернет-портале ГО «Столичная торговля и услуги».
Как уточнили в госорганизации, белорусские производители продолжают активные поставки одежды, обуви и галантерейных товаров для школьников в торговые точки столицы.