Масштабно продавать начнут уже в июле. Где в Минске будет организована основная торговля к школе

Так, продажа товаров школьного ассортимента в столичном универмаге «Беларусь» будет организована в основной секции «Территория детства», где на площади более 1420 кв.м в широком ассортименте будут представлены школьно-письменные, бумажно-беловые и канцелярские товары, одежда и обувь для школьников, чулочно-носочные изделия и ученическая галантерея, будет работать также «Уголок первоклассника». Кроме того, для учеников старших классов и учителей в секциях «Товары для мужчин» и «Женская территория» будет представлен широкий размерный ряд ассортимента одежды и обуви официально-делового стиля, ученической галантереи.