Что делать, если шумят соседи: в какие часы они должны соблюдать тишину, штрафы за нарушения

Как и в столице, в Московской области вести ремонт можно с 9 до 13 часов, и с 15 до 19 часов в будние дни. В субботу начать работы можно не ранее 10 часов. В воскресенье и нерабочие праздничные дни шумные работы под запретом. Что касается новостроек, то исключение для них делается только первые шесть месяцев с момента постановки дома на кадастровый учет. В таких домах шумный ремонт допустим с 8 до 13 часов, с 15 часов до 21 часа в будние дни. И с 10 до 13 часов и с 15 до 22 часов в выходные.