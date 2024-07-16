«Я приеду — стакан выпьете». Как Александр Беглов обещал напоить чиновников из фонтана и наставлял строителей центра Курехина

Сам проект смело можно назвать долгостроем. Еще в 2007 году реконструировать советский кинотеатр «Прибой», где располагался курехинский Центр, предложила губернатор Валентина Матвиенко. Она говорила, что «проще переоборудовать кинотеатр, чем строить новое здание, так как здесь есть хорошие наработки архитектуры советского времени». В 2016-м здание было закрыто на ремонт, стоимость работ тогда оценивалась в 800 млн рублей. А проектировщики нарисовали такие картинки, в которых старый кинотеатр сложно было узнать. После начала реконструкции под зданием, утверждают строители, обнаружились грунтовые воды, а стены кинотеатра стали оседать, работы остановили. В 2021 году после личного вмешательства Беглова утвердили новый проект и объявили новый конкурс, в 2022 году к нему добавили финансирования. В итоге работы по фактически новому строительству Центра с несколькими залами, сценами и выставочными пространствами городу обошлись в почти 5 млрд рублей.