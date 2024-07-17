Отключения воды, газа и электричества в Челябинске 17 июля

Коммунальные службы Челябинска сообщили о плановых отключениях воды, газа и электричества 17 июля 2024 года, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на ЕДДС-112.
КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН.
Отключение газоснабжения:
— пр. Победы, 166 — с 09:00 до 17:00.
Отключение электроэнергии:
— ч/с: Ферросплавная, 2−24; Валдайская, 4−22; Бийская, 1−16; Лобачевского, 14−39; 2-я Бийская; 5-я Бийская — с 08:30 до 17:00;
— Молодогвардейцев, 56, 56-Б, 56-Д, 58-А, 58-Б — с 08.00 до 18.00.
КУРЧАТОВСКИЙ РАЙОН.
Отключение газоснабжения:
— Героя России Молодова, 8, 14 — с 09:00 до 17:00.
Отключение электроэнергии:
— Куйбышева, 45, 51, 53 — с 08:00 до 18:00;
— ч/с: Шлюзовая, 1−41; Куйбышева, 60−78; 2-я Осташковская, 1−16; 3-я Осташковская, 1−8; Гродненская, 1−19; 1-я Херсонская, 1−64; 2-я Херсонская, 1А-14; Бахчисарайская, 1−31; Волховская, 34−63; Делегатская, 42 — с 08.00 до 18.00;
— Хутор Миасский: ч/с Свердловский тр., 4-Т, 4-С; 2-я Индивидуальная, 26-Б-58-Б — с 08.00 до 18.00;
— пос. Градский Прииск: ч/с: Лавровая, 20, 22; Олонецкая, 2−14; пер. Каретный, 1−12; пер. Новоградский; Шершневская; Сарапульская; Логовая — с 08.00 до 18.00 ч.
ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН.
Отключение водоснабжения:
— Тухачевского, 13 — с 09:00 до 20:00.
Отключение электроэнергии:
— Гагарина, 39, 41, 41-А, 43-А, 43-Б,; Гончаренко, 59; ч/с: Могилевская, 1−21; Кошевого, 1−20; Латвийская, 5−46; Радищева, 10−13; Балхашская, 1−4; Маршальская, 1−4; Гончаренко, 25−55; Седовцев, 6−64 — с 13:00 до 18:00;
— ч/с: Барановичская, 1−8; Толстого, 17−60 — с 08.00 до 18.00.
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ РАЙОН.
Отключение газоснабжения:
— ш. Металлургов, 82-А; Жукова, 50-А — с 09:00 до 17:00.
СОВЕТСКИЙ РАЙОН.
Отключение газоснабжения:
— Техникумовская, 34 — с 09:00 до 17:00.
Отключение электроэнергии:
— ч/с: Связи, 1−10; Низкая, 1−24; Общественная, 1−10; Чебаркульская, 1−20; Златоустовская, 70; Плужная, 27−58-А — с 09:00 до 17:00;
— Газизуллина, 2, 39; Восточная; Желябова, 61 — с 08.00 до 18.00.
ТРАКТОРОЗАВОДСКИЙ РАЙОН.
Отключение водоснабжения:
— 2108 км, 1−10; 26, 28; 2-й Стройгородок, 1−8; Линейная, 51, 51/1, 51/2, 53, 53/1, 53/2, 53/3, 53/4, 53/5, 53-А; 2109 км., 1/1, ⅓ — с 09:00 до 20:00.
Отключение электроэнергии:
— Зальцмана, 46, 48 — с 09:00 до 18:00.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН.
Отключение электроэнергии:
— пос. Мелькомбинат-2 — с 08:00 до 17:00.
ОТКЛЮЧЕНИЕ СВЕТОФОРОВ.
Вниманию водителей и пешеходов!
В среду, 17 июля, с 9:30 до окончания работ будет отключен светофор на пересечении улиц Чичерина и 40-летия Победы.
Будьте внимательны и осторожны!