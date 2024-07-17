Отключения воды, газа и электричества в Челябинске 17 июля

— Куйбышева, 45, 51, 53 — с 08:00 до 18:00;

— ч/с: Шлюзовая, 1−41; Куйбышева, 60−78; 2-я Осташковская, 1−16; 3-я Осташковская, 1−8; Гродненская, 1−19; 1-я Херсонская, 1−64; 2-я Херсонская, 1А-14; Бахчисарайская, 1−31; Волховская, 34−63; Делегатская, 42 — с 08.00 до 18.00;

— Хутор Миасский: ч/с Свердловский тр., 4-Т, 4-С; 2-я Индивидуальная, 26-Б-58-Б — с 08.00 до 18.00;

— пос. Градский Прииск: ч/с: Лавровая, 20, 22; Олонецкая, 2−14; пер. Каретный, 1−12; пер. Новоградский; Шершневская; Сарапульская; Логовая — с 08.00 до 18.00 ч.