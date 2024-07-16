«Как в столичных городах Европы»: в Калининграде застроят историческую территорию у синагоги

На сегодняшнем заседании архитектурно-градостроительный совет повторно рассмотрел проект-концепцию квартала многоквартирных жилых домов с гостиницей. Речь о территории, которая примыкает к зданию Новой Калининградской синагоги и историческому зданию еврейского приюта. Квартал затронет и приличную часть набережной Карбышева.
Как отметили архитекторы Артур Сарниц и Наталья Лоренц, рассматриваемая территория — наиболее значимая на Октябрьском острове, поскольку там была историческая застройка. Именно поэтому к ней столько внимания.
На этот раз проектировщики учли все замечания. В окончательном варианте получилось восемь фасадов, которые выходят на Карбышева и реку. Домики стоят вплотную друг к другу, словно книги на полке. К сиротскому приюту предложили пристроить псевдоисторическое здание с башенкой на крыше и большими арочными витринами на первом этаже. Радом с ним — двойной, как сиамские близнецы, фахверковый дом с высокой крышей, покрытой оранжевой черепицей.
— Это мощное, интересное решение. Здесь этот историзм наиболее уместен. Если взять старые фотографии, все это везде угадывается. В буквальное повторение мы не пошли, но развили историческую тему, — рассказал Артур Сарниц. — На протяжении веков река отражала разный город. В XXI веке, если удастся нам, если придем к общему мнению, будет отражать фасады, которые сейчас отражают реки других столичных городов Европы и России.
Внимание проектировщик уделил и подсветке комплекса, которая усилит впечатление и подчеркнет разнообразие фасадных решений.
Первый этаж зданий архитекторы отдают под коммерцию. Здесь расположатся многочисленные кафе и рестораны, магазинчики и суверенные лавки.
Первый этаж зданий архитекторы отдают под коммерцию. Здесь расположатся многочисленные кафе и рестораны, магазинчики и сувенирные лавки. Внутреннее пространство квартала не будет наглухо закрыто, и, по задумке, туда сможет зайти каждый желающий. Впрочем, гулять получится не везде, все же это жилая зона и владельцы квартир вряд ли будут рады толпам туристов под окнами.
— Чтобы усилить транзит, чтобы эта улица по-настоящему жила, мы попробовали сделать выходы к воде. Это интересное решение, — снова не стал скромничать Артур Сарниц. — Двор будет организован таким образом, что он останется в большей степени частным двором, где можно безопасно гулять детишкам. А для транзита и пешеходов будет сделана своя зона.
Одной из фишек комплекса хотят сделать неоготическую арку с брусчатым мощением.
— Получится такая арка, где наверняка будут фотографироваться. И потом будут спрашивать, в каком же городе такой замечательный проход между улицами есть, — погрузился в мечтания Сарниц.
Стоит отметить, что в этом квартале вообще много разнообразных арок и проходов. На картинках смотрится любопытно.
В квартале будет много разнообразных арок и проходов.
Вопросов и замечаний у экспертов не возникло. Вероятно, все силы и эмоции архитекторы оставили, обсуждая эти фасады в предыдущие разы и на рабочих группах.
За доработанные решения и переход к их реализации проголосовало большинство членов совета. Двое предпочли воздержаться. Проектировщикам останется разработать паспорта фасадов, включая дворовые части, и согласовать их с главным архитектором Калининградской области Евгением Костроминым. Особое внимание придется уделить строительным материалам и технологиям, остеклению. Также — детально проработать решения архитектурной подсветки.