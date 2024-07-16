«Как в столичных городах Европы»: в Калининграде застроят историческую территорию у синагоги

— Это мощное, интересное решение. Здесь этот историзм наиболее уместен. Если взять старые фотографии, все это везде угадывается. В буквальное повторение мы не пошли, но развили историческую тему, — рассказал Артур Сарниц. — На протяжении веков река отражала разный город. В XXI веке, если удастся нам, если придем к общему мнению, будет отражать фасады, которые сейчас отражают реки других столичных городов Европы и России.