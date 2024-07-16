В воронежские микрорайоны Таврово и Электроника пустят муниципальные маршруты

— Для дальнейшего развития автопарка доходная часть, объективно, должна быть выше. Уверен, что и мои коллеги заинтересованы в усилении своих позиций, как только такая возможность будет обеспечена. При этом для нас также важно, чтобы ее индексация была регулярной — в соответствии с ростом цен на все материалы, — отметил Андрей Владиславович.