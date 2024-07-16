В воронежские микрорайоны Таврово и Электроника пустят муниципальные маршруты

В ближайшее время для жителей удаленных микрорайонов Воронежа Таврово и Электроника запустят маршруты, которые будет обслуживать муниципальное транспортное предприятие «Воронежпассажиртранс». Это стало возможно, благодаря закупке при поддержке правительства области 12-ти новых современных автобусов «Нефаз» и МАЗ. На эти цели из областного бюджета выделили 289 миллионов. Новый транспорт город получит до конца года.
— В последние несколько лет позиции муниципального «Воронежпассажиртранса» были серьезно усилены — его доля на рынке перевозок увеличилась с 8% до 26%, — рассказал рассказал генеральный директор муниципальной транспортной компании Михаил Шацких. — Предприятием обслуживаются почти все магистральные направления — оно обеспечивает работу «каркаса» маршрутной сети, стабильно выполняются самые поздние вечерние графики.
Ранее, по словам руководителя «Воронежпассажиртранса», для компании уже приобрели 200 автобусов. Предприятие взяло на обслуживание часть социальных направлений, с которыми не справились частные компании. Но к отдельным маршрутам у горожан еще остаются нарекания, признает Шацких. Это микрорайоны Таврово и Электроника. Поэтому предприятие приняло решение усилить и эти направления.
В горадминистрации напомнили, что ранее для улучшения транспортного обслуживания горожан частный перевозчик на маршруте № 80 по федеральной программе обновления подвижного состава закупил 20 новых автобусов, оборудованных кондиционерами. Всего до конца этого года для разных транспортных компаний планируется поставить около 250 новых автобусов.
В то же время перевозчики по-прежнему отмечают сложности, среди которых дефицит водителей и невозможность приобретения большого количества новой техники из-за финансовых трудностей.
— Без участия в федеральной программе мы не смогли бы закупить крупную партию новых автобусов. Это была бы единичная закупка — максимум 3−4 единицы с учетом нынешней стоимости техники, — поделился руководитель частной транспортной компании Андрей Очнев.
Он отметил, что благодаря государственной поддержке, перевозчик может выбирать машины в соответствии с пожеланиям горожан — с кондиционерами или дополнительным обогревом при помощи бесшумной батареи.
Чтобы иметь возможность обновлять автопарк, стоимость проезда должна быть адекватна лизинговым платежам, добавляет Владислав Очнев. В нынешней ситуации транспортной компании трудно содержать технику, выплачивать зарплату сотрудникам и не просрочивать лизинговые платежи. Также важно создавать условия для конкуренции с другими компаниями по привлечению водителей.
— Для дальнейшего развития автопарка доходная часть, объективно, должна быть выше. Уверен, что и мои коллеги заинтересованы в усилении своих позиций, как только такая возможность будет обеспечена. При этом для нас также важно, чтобы ее индексация была регулярной — в соответствии с ростом цен на все материалы, — отметил Андрей Владиславович.
Для стабилизации ситуации в отрасли министерство тарифного регулирования области приняло решение повысить стоимость проезда в общественном транспорте Воронежа. Окончательную цену проезда ведомство утвердит 18 июля, а 20 июля изменения вступят в силу.
Напомним, предыдущее повышение тарифа на проезд было более полутора лет назад — в декабре 2022 года. В 2023 году индексацию не проводили, несмотря на рост инфляции.
В мэрии добавили, что поднятие цен на проезд не изменит ситуацию в сфере пассажирских перевозок мгновенно, но позволит постепенно ее улучшить: привлечь дополнительные кадры, ремонтировать существующие и приобретать новые автобусы.