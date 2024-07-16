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Депутат Якубовский: нужно повысить возраст для управления электросамокатами

если не удастся обеспечить безопасность пешеходов на улицах. Во многих регионах уже ввели ограничения для самокатчиков. Что ждет любителей «средств индивидуальной мобильности» дальше, разбиралась «Газета.Ru».
Источник: Газета.Ру

В Госдуме не исключают полного запрета электросамокатов на улицах российских городов — если не удастся обеспечить безопасность пешеходов на улицах. Во многих регионах уже ввели ограничения для самокатчиков. Что ждет любителей «средств индивидуальной мобильности» дальше, разбиралась «Газета.Ru».

Нужно ли запретить электросамокаты? С таким вопросом обратился спикер Госдумы Вячеслав Володин к подписчикам в своем Telegram-канале. По состоянию на 18:30 16 июля 54% проголосовавших поддержали запретительные меры, а 41% — выступили против. Всего в обсуждении поучаствовали более 343 тыс. пользователей Telegram.

Председатель ГД решил замерить общественные настроения, поскольку недавно нижняя палата парламента приняла в первом чтении законопроект о штрафах для пользователей электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ) за нарушения ПДД. Превышение скорости, например, депутаты предлагают карать штрафом в размере от 500 до 5 тыс. рублей.

«В то же время поступают предложения о полном запрете использования такого транспорта для передвижения по улицам», — отметил спикер Госдумы.

По мнению члена комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александра Якубовского, такое радикальное решение будет вполне уместным, если в ближайшее время не удастся обеспечить безопасность пешеходов на улицах.

"Нам необходимо работающее законодательство, в результате применения которого будет возникать неотвратимость наказания для нарушителей. Соответствующая работа по внесению изменений в КоАП РФ сейчас нами уже ведется, но пока открыт вопрос с правоприменением, и здесь есть с чем работать.

Кто, как и с помощью каких средств будет фиксировать нарушения, выносить наказание, принимать ограничительные меры к нарушителям — на эти вопросы нужно в ближайшее время найти ответы, чтобы прекратить эту вакханалию на улицах«, — отметил в разговоре с “Газетой.Ru” Якубовский.

Депутат считает, что необходима сертификация всех средств индивидуальной мобильности, повышение возрастного ценза для управления ими, а также обязательное подтверждение знаний ПДД.

«Самокаты — это прогресс. Прогресс должен защищать людей, а не убивать. Я считаю, что рановато мы этот прогресс себе записали. Давайте мы попросим правительство создать программу строительства дорог для новых средств передвижения», — заявил «Газете.Ru» президент Союза транспортников России, депутат Госдумы Виталий Ефимов.

Ранее Ефимов поддержал запрет электросамокатов, отметив, что «тротуар — для пешеходов, для всех остальных средств передвижения у нас есть дороги».

Во многих российских городах власти уже ввели ограничения или намерены ограничить пользователей электросамокатов.

В Москве для арендных самокатов на всех улицах в пределах Третьего транспортного кольца (ТТК) — МКАД введут «медленную зону», сообщил 16 июля Telegram-канал «Дептранс. Оперативно» со ссылкой на заммэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

В Екатеринбурге ограничения по скорости для самокатчиков действуют с 27 июня.

Ограничения на передвижения электросамокатов действуют также в Санкт-Петербурге и Ростове.

Электросамокаты снова появятся на улицах Перми после того, как Госдума установит единые правила использования этих транспортных средств, заявил в начале июля мэр Перми Эдуард Соснин.

Нехватка инфраструктуры.

По мнению эксперта по развитию городов Ильи Заливухина, проблема с электросамокатами приобрела такую остроту, потому что во многих российских мегаполисах отсутствует инфраструктура для их безопасного использования.

«Есть только ее отдельные фрагменты. Поэтому нужно запрещать не электросамокат как таковой, а запретить передвижение на электросамокате без инфраструктуры», — отметил Заливухин в разговоре с «Газетой.Ru».

Если запрет на пользование СИМ все же будет введен, это повлияет на жизнь в российских «миллионниках».

«Если говорить про запрет использования самокатов доставщиками, которые ездят без правил, то это скажется и на экономике города, и на на комфорте горожан — все привыкли к быстрой доставке. А если запрет коснется арендных электросамокатов, то это ни на что не повлияет. Ведь есть и другие доступные виды транспорта», — считает эксперт.