Депутат Якубовский: нужно повысить возраст для управления электросамокатами

"Нам необходимо работающее законодательство, в результате применения которого будет возникать неотвратимость наказания для нарушителей. Соответствующая работа по внесению изменений в КоАП РФ сейчас нами уже ведется, но пока открыт вопрос с правоприменением, и здесь есть с чем работать.